منح وزير الموارد البشرية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بالمملكة

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قرر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

ويشمل القرار الملكي، تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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تفاصيل عمل المرافقين والمرافقات

وفي عام 2016، كشفت صحيفة “الجزيرة”، عن صدور توجيهات الجهات العليا بأن تضع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية الترتيبات والآلية المناسبة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة في القطاع الخاص.؟

وقالت إن ذلك جاء بعد أن وافقت على عمل هؤلاء المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام من الخارج، وبشرط تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، وعلى أن يجتازوا اختبارات الصلاحيات المقررة لدى الأجهزة الحكومية.

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شروط عمل المرافقين والمرافقات

ووفق المصادر، فإن القرار اشترط:

-أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات التي يكونون مؤهلين لها

-أن يكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقًا مع ضوابط برنامج نطاقات

-أن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام، أن تتوافر فيهم أيضًا جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل

-أن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقًا للاشتراطات الحكومية التي تتطلب ذلك

-إضافة إلى قصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، أن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقًا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل.

-وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.