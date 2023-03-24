الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أول جمعة في رمضان.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
بيان مهم وعاجل من سفارة “المملكة” في ميانمار
خطيب المسجد الحرام: لا تشغلكم وسائل التواصل الاجتماعي عن العبادة في رمضان (فيديو)
“لفظ الجلاله” أم المال أيهما تختار؟.. شاهد رد فعل هذا الشخص (فيديو)
في حفر الباطن.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب “حبة عنب”
فرنسا تحظر تثبيت تطبيقي تيك توك ونتفلكس على 2.5 مليون موظف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أول جمعة في رمضان.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أول جمعة في رمضان.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أول جمعة في رمضان.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
٠٣:٥٣:٥٨ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد – في أول جمعة من رمضان – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 34 درجة في شرورة و33 درجة في القنفذة وجازان، و32 درجة في المدينة المنورة وجدة ونجران.

وأكد أنه تم تسجيل 30 درجة في الدوادمي والخرج وينبع، و 28 درجة في الرياض والدمام.

 وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 22 درجة مئوية.

 درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

 طريف والطائف والقريات وحائل 12 درجة مئوية.

 الدهناء والصمان والتنهات 13 درجة.

 الأحساء وحفر الباطن ورفحاء والمجمعة وعرعر وبريدة وتبوك والدمام والرياض 14 درجة.

الصورة

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.

وبين أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على نجران وجازان وعسير.

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، تمتد إلى الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار ورياح نشطة اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم رمضان طقس يوم الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
لأول مرة.. مجمع الملك فهد يعلن عن طباعة القرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير

لأول مرة.. مجمع الملك فهد يعلن عن طباعة القرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير

٠٢:٥٤ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
القبض على 3 رجال وامرأتين في مداهمة وكر لصناعة «العرق» المسكر بجدة

القبض على 3 رجال وامرأتين في مداهمة وكر لصناعة «العرق» المسكر بجدة

١١:٣٢ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦
الطفل بائع المناديل الذي صدم المذيع بتلاوته للقرآن : «نفسي اطلع مثل السديس والدوسري»

الطفل بائع المناديل الذي صدم المذيع بتلاوته للقرآن : «نفسي اطلع مثل السديس والدوسري»

١٢:٠٧ ص، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠٢٢
تخريب وحرق لأجهزة «ساهر» بـ«نجران».. والشرطة تتوعد (فيديو)

تخريب وحرق لأجهزة «ساهر» بـ«نجران».. والشرطة تتوعد (فيديو)

١٠:٢٧ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *