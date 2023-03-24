أول جمعة في رمضان.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد – في أول جمعة من رمضان – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 34 درجة في شرورة و33 درجة في القنفذة وجازان، و32 درجة في المدينة المنورة وجدة ونجران.

وأكد أنه تم تسجيل 30 درجة في الدوادمي والخرج وينبع، و 28 درجة في الرياض والدمام.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والطائف والقريات وحائل 12 درجة مئوية.

الدهناء والصمان والتنهات 13 درجة.

الأحساء وحفر الباطن ورفحاء والمجمعة وعرعر وبريدة وتبوك والدمام والرياض 14 درجة.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.

وبين أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على نجران وجازان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، تمتد إلى الجوف والحدود الشمالية.

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