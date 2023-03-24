“لفظ الجلاله” أم المال أيهما تختار؟.. شاهد رد فعل هذا الشخص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لا شيء أغلى عند المؤمن من الله جل في علاه، وهذا ما تبرهن عليه المواقف التي يجد فيها الإنسان نفسه في اختبار حقيقي لإيمانه.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة “إنستجرام”، قيام شخص بكتابه لفظ الجلالة بالإنجليزية وهو يقف في مكان عام ويعرض مكافأة مالية فورية للمتفاعلين معه.

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وتجاوب معه بالفعل أكثر من شخص، لكنهم انشغلوا أكثر بالحصول على المكافأة ومضوا في طريقهم، أكثر من اهتمامهم بالتفاعل مع عبارة لفظ الجلالة المكتوبة على مظروف.

غير أن أحد الأشخاص كان له موقف مغاير، حين استرعى انتباهه الأمر، وسارع إلى الإمساك بالمظروف وعندما فتحه وجد بداخله مكافأة مالية أكبر.

لكن كانت المفاجأة حين ألقى بالمال على الأرض، وأخذ المظروف وقام بتقبيل لفظ الجلالة، وانطلق غير عابئ بما كان يحمله من أموال.

وأثار الموقف تفاعلاً بين المتابعين الذين أثنوا على تصرفه.

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