بيان مهم وعاجل من سفارة “المملكة” في ميانمار

تواصل – فريق التحرير:

أفادت سفارة المملكة في جمهورية اتحاد ميانمار بأن يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023م سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم القوات المسلحة.

وأضافت السفارة في بيانها: “في الحالات الطارئة يتم الاتصال على 959777007777+”.

في سياق متصل، دعت منظمة التعاون الإسلامي، دولة ميانمار، لسرعة معالجة أسباب الصراع وإعادة الحقوق المشروعة لمسلمي الروهينجيا.

اجتماع مهم للمنظمة في نواكشوط

وعقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا أمس، اجتماعا على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة في نواكشوط.

إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية

وقدم رئيس اللجنة إحاطة بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن الروهينجيا.

المنظمة تدعو ميانمار لضمان سلامة وأمن الروهينجيا

وفي كلمته، أكد الأمين العام حسين إبراهيم طه موقف المنظمة الثابت في دعم الروهينجيا، ودعوتها المتكررة إلى ميانمار لضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك:

1 – الحق في المواطنة.

2 – تهيئة ظروف مواتية لعودة الروهينجيا اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة إلى وطنهم.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة المعقدة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهينجيا.

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