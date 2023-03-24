خطيب المسجد الحرام: لا تشغلكم وسائل التواصل الاجتماعي عن العبادة في رمضان (فيديو)

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حث خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي، على ضرورة الحفاظ على الأوقات وعدم الاشتغال بوسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الشبكة العنكبوتية والفضائية.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “إذا كان بعض العلماء من السلف يترك دروس العلم في رمضان ليقرأ القرآن ويُكثر من تلاوته..

أفلا يجدر بنا نحن أن نحافظ على أوقاتنا ونحذر أن تشغلنا الصوارف والملهيات وبرامج الشبكات العنكبوتية والفضائية”.

وتابع: “رمضان فرصة عظيمة للتذكر والاتعاظ، فالنفوس فيه مقبلة تواقة للخير..

فجد واجتهد أيها الموفق وحث غيرك وتذكر وذكر غيرك، وليرى منا كل من ربه من نفسه خير ولنحذر أن تنتهك قدسية الشهر الفضيل بارتكاب الذنوب”.

في سياق متصل، دعا خطيب المسجد الحرام إلى الاجتهاد واغتنام شهر رمضان، والإكثار فيه من العبادة، وقال نحمد الله على نعمته أن بلغنا شهر رمضان.

فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: حافظوا على أوقاتكم ولا تشغلكم وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الشبكة العنكبوتية والفضائية#الإخبارية pic.twitter.com/sEl5w7M9ti — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

4 أقسام للمسلمين في رمضان

وعدد أقسام الناس في رمضان، فقال: منا من شهد أول الشهر إلى أن باغته الأجل فارتحل.

ومنا من أدرك رمضان لكنه لم يستطع الصوم لمرضه أو كبر سنه.

وتابع: منا من هو محروم عياذًا بالله قد استحوذ عليه الشيطان وقطع صلته بدينه فلا صلاة ولا صيام.

ومنا من وفقه الله فحرص على الصيام والتزود من الطاعات، وهم درجات، وأسعدهم حظًا من قدر لرمضان قدره، فأقبل عليه أفضل إقبال، لينال النصيب الأوفر من الخير وصالح الأعمال.

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