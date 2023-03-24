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في حفر الباطن.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب “حبة عنب”

في حفر الباطن.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب “حبة عنب”

في حفر الباطن.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب “حبة عنب”
٠٣:٢٠:٢٨ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكن فريق طبي في حفر الباطن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب ابتلاعه فاكهة العنب مما أدى إلى اختناقه وانسداد مجرى الهواء.

وقالت مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن، إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذا طفلاً لم يتجاوز السنتين من الموت بعد ابتلاعه جسماً غريبًا، مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب في المستشفى.

تفاصيل الحالة

ونقل الطفل في البداية إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد عمل الفحوصات الأولية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإعادة الوظائف الحيوية بشكل عاجل.

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وبعد استقرار حالة الطفل تمت إجراءات نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال.

وخضع الطفل للمتابعة من استشاري العناية المركزة والفريق الطبي من أطباء العناية المركزة والأنف والأذن والحنجرة.

وأجريت له الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة للتأكد من استقرار حالة المخ والوظائف الحيوية.

وتم عمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي عوالق، وقدرته على التنفس بشكل طبيعي.

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تحسن حالة الطفل

وقالت إنه بفضل الله تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

وأضاف الفريق المعالج أن الطفل وبحسب رواية أسرته كان يتناول قطعًا من العنب؛ مما يرجح الرأي الطبي في اختناقه وتوقف التنفس من إحدى حبات العنب وخرجت مع المجرى الهضمي بعد عمل التنفس الصناعي والمنظار .

الجدير بالذكر أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال قدّمت خدماتها لـ242,745 مستفيدًا قي 2022م.

كما أجرى المستشفى 8.314 عملية جراحية خلال الفترة نفسها.

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