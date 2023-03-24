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في يوم “المسؤولية الاجتماعية”.. المملكة تؤكد تأصيل العمل المجتمعي برؤية إستراتيجية
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في يوم “المسؤولية الاجتماعية”.. المملكة تؤكد تأصيل العمل المجتمعي برؤية إستراتيجية

في يوم “المسؤولية الاجتماعية”.. المملكة تؤكد تأصيل العمل المجتمعي برؤية إستراتيجية

في يوم “المسؤولية الاجتماعية”.. المملكة تؤكد تأصيل العمل المجتمعي برؤية إستراتيجية
٠٢:٥٦:٢٢ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يؤكد يوم المسؤولية الاجتماعية الذي صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون في يوم 23 مارس من كل عام، اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤيتها الإستراتيجية.

ازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال

ويأتي يوم المسؤولية الاجتماعية، مع دعم المملكة المستمر واللامحدود لشركات القطاع الخاص؛ لما تقدمه من أجل ازدهار المجتمع واستدامة موارده للأجيال القادمة، وذلك من خلال:

1 – تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية.

2 – نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية.

3 – رصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.

المسؤولية الاجتماعية ممارسة حضارية

وفي هذا السياق، يرى المختصون أن المسؤولية الاجتماعية ممارسة حضارية في المجتمعات المتقدمة، تنبع من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الاحتياج التنموي.

وأوضح الخبراء أن تحديد يوم للمسؤولية الاجتماعية هو من أجل تحقيق عدة أهداف، منها:

1 – رفع شأن برامج المسؤولية الاجتماعية.

2 – إبراز المبادرات في هذا السياق على المستوى العالمي.

3 – الارتقاء بمسؤولية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الوطن، تجاه المجتمع.

4 – الإسهام في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونمو الاقتصاد وتنمية موارده.

وبهذه المناسبة، تم إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية الأول لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعنوان “20 عاماً من الأثر المجتمعي”؛ بهدف:

1 –  الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

2 – استجابة لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد والقاضي أن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام يوم للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

إقامة اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية

وتزامن مع يوم المسؤولية الاجتماعية، إقامة اللقاء الثالث للمسؤولية الاجتماعية 2023، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

أهداف التنمية المستدامة في المملكة

وركز على أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وما يعزز من دورها وفي مقدمة ذلك:

1 – استخدام الأساليب الهندسية التي تساهم في الاستدامة المشاريع واعتمادها على مصادر الطبيعة وتقليل التلوث.

2 – تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقشت جلسات اللقاء بمشاركة 13 متحدثاً من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في المجتمع، وذلك وسط حضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين.

ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023

فيما غطى “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” الذي عقد مؤخراً بالرياض تحت رعاية وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، بمشاركة 22 متحدثًا بـ:

1 – نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية.

2 – تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية.

3 – رصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.

4 – موضوعات تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية.

5 – برامج وأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية محلياً وعالميًا.

وكان للملتقى دور مهم في إبراز ما تنهض به المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية وعكس السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية.

مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع

كما تم استعراض التجارب الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع، عبر جلساته التي تتلخص في:

1 –  الرقي بمفهوم وبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

2 – برامج ومبادرات الشركات في هذا المجال.

3 – آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التنمية المستدامة العمل المجتمعي القطاع الخاص رؤية المملكة رؤية المملكة 2030 يوم المسؤولية الاجتماعية

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