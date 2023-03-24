شاهد: لحظة حماية رجل الأمن لمعتمر في صحن المسجد الحرام

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وثق مقطع فيديو لحظة قيام رجل أمن بحماية معتمر من حرارة أشعة الشمس خلال خطبة أول جمعة في رمضان بالمسجد الحرام.

ويظهر الفيديو حرص رجل الأمن على حماية المعتمر وذهابه إليه مستخدمًا “شمسية” ليحميه من الأشعة الحارقة.

وخلال الفيديو، يبدو أن رجل الأمن دخل في محادثة مع “المعتمر”، وظل طوال الوقت ممسكًا بالشمسية.

في سياق متصل، دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي: إلى الاجتهاد واغتنام شهر رمضان، والإكثار فيه من العبادة، وقال نحمد الله على نعمته أن بلغنا شهر رمضان.

4 أقسام للمسلمين في رمضان

وعدد أقسام الناس في رمضان، فقال: منا من شهد أول الشهر إلى أن باغته الأجل فارتحل.

ومنا من أدرك رمضان لكنه لم يستطع الصوم لمرضه أو كبر سنه.

وأضاف: منا من هو محروم عياذًا بالله قد استحوذ عليه الشيطان وقطع صلته بدينه فلا صلاة ولا صيام.

ومنا من وفقه الله فحرص على الصيام والتزود من الطاعات، وهم درجات، وأسعدهم حظًا من قدر لرمضان قدره، فأقبل عليه أفضل إقبال، لينال النصيب الأوفر من الخير وصالح الأعمال.

استدراك ما فات

وقد كان من الناس من فرّط في رمضان المنصرم فتحسر بعد فواته على تقصيره، وعزم أن يستدرك ما فاته في هذا الشهر الفضيل خلال هذا العام، فماذا هو فاعل الآن؟ وهل سيتلافى ما كان من غفلة وإضاعة وعصيان؟

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