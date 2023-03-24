للحد من هدر الطعام.. “الأمن الغذائي” تُطلق حملة “بالكفاية تدوم” خلال رمضان

تواصل – واس:

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي حملة “بالكفاية تدوم”؛ لزيادة الوعي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، والحد من بعض مظاهر الإسراف خلال رمضان.

الحملة تشهد تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع

وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات.

واكدت أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.

رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي

وأضافت أن إطلاق الحملة نابع من دور الهيئة في رفع الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك.

إضافة إلى التحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

قيمة الهدر في الغذاء بلغت 40 مليار ريال سنويًا

وأكدت أنه وفقًا لنتائج دراسة “خط الأساس”، فإن نسبة الفقد والهدر في الغذاء تبلغ نحو “33%” وقيمة الهدر في الغذاء يقدر بنحو “40” مليار ريال سنويًا.

وتستهدف الحملة التأكيد على أهمية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني.

وأفادت الهيئة أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلاً كبيرًا من أفراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات.

وبينت أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني.

الحملة متواصلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك

وأكدت أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما برامج التوعية مستمرة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” على مدار العام لإيضاح خطورة ذلك على كافة مناحي الحياة.