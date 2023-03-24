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التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 421 مليون ريال
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التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 421 مليون ريال

التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 421 مليون ريال

التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 421 مليون ريال
٠٢:٤١:٢٣ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”،اليوم، 421 مليون ريال.

رسميًا.. تدشين حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

وأمس، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حملة ”اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”.

دعم المبادرات

وذلك بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بـ 100 مليون ريال.

وتبّرع سمو ولي العهد – حفظه الله – بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

اكتتاب جود الإسكان

فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الإسهامات السخية غير مُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن المبادرة جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

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تبرعات سخية بلغت 150 مليون ريال.. خادم الحرمين وولي العهد يُدشنان حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التبرعات الشؤون البلدية جود الإسكان حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية خادم الحرمين ولي العهد

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