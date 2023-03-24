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“الخثلان” يوضح معنى قول النبي ﷺ: “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”
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“الخثلان” يوضح معنى قول النبي ﷺ: “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”

“الخثلان” يوضح معنى قول النبي ﷺ: “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”

“الخثلان” يوضح معنى قول النبي ﷺ: “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”
٠٢:٢١:٤٦ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، معنى قول النبي ﷺ: “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”.

لا ينقصان أجرًا وإن نقصا عددًا

وكشف خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن معنى الحديث “شهرا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة”، أي لا ينقصان أجرًا وإن نقصا عددًا.

وأكد أن رمضان إذا كان تسعة وعشرين يومًا هو كرمضان إذا كان ثلاثين يومًا، وأن المسلم يؤجر على الشهر سواء ناقصًا أو كاملًا، وأيضًا شهر ذي الحجة.

شهرا عيدٍ لا ينقصان

وأشار إلى أنه ليس المعنى انه إذا نقص شهر رمضان لا ينقص ذو الحجة؛ لأنهما قد ينقصان جميعًا وأجرهما كامل تام.

وبين أن النقصان المقصود هو نقصان الأجر، وأن المسلمين يؤجرون كما لو صاموا ثلاثين يومًا..

وأن هذا من فضل الله ورحمته بعباده.

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الخثلان ذو الحجة رمضان شهرا عيد لا ينقصان نقصان رمضان

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