العالم في أسبوع.. عفو ملكي عن سجناء.. وتدشين حملة لتوفير مساكن لـ 3500 أسرة

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وجاء هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

أطلق وزير الإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الخميس، حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية، لتوفير المسكن لـ 3500 أسرة.

وتهدف الحملة إلى جمع مليار ريال، ووصلت حتى الآن إلى تبرعات بأكثر من 421 مليون ريال، شارك فيها شركة عجلان وإخوانه بـ 50 مليون.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، توجيهًا عاجلًا لكل الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأمر بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.

إذ بلغ عدد المستفيدين من الخدمات (1037000) مستفيد.

كما جُهزت شؤون الحرمين، كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.

قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، إن استقبال الأموال من المصلين مخالف للنظام.

وأضاف أن هناك ضوابط ومشاريع لتفطير الصائمين ولابد من التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات.

أعلنت وزارة التجارة” أنها تباشر جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بموسم العمرة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت أن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أعلنت النيابة العامة، إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من 11 مليون عن طريق الاحتيال المالي.

أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة: أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في (150) جريمة احتيال مالي.

صدرت قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

والصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية، حسب الصحيفة.

ثانيًا – دوليًا

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضية أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكابه “جرائم حرب” في أوكرانيا.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ووكالة “رويترز” أعلنتا أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سوف يفتح تحقيقًا رسميًا بشأن حالتي جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالتا إنه سوف يتم بمقتضى التحقيق إصدار أوامر اعتقال للعديد من الشخصيات الروسية والتي يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم والتي تشمل تدمير البينة التحتية في أوكرانيا.

مع دخول شهر رمضان المبارك، يقضي مسلمو الروهينجا أيامهم في مخيمات مصنوعة من القماش المشمع، رغم الحرائق التي تندلع بشكل متكرر فيها، ما يهدد حياتهم.

وكان حريق كوكس بازار قد دمّر أكثر من 2000 خيمة، بما في ذلك بعض مراكز التعليم داخل المخيم، إضافة إلى تشريد حوالي 16 ألف شخص.

أعلنت السلطات البريطانية أنها قررت، الثلاثاء، منع السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة.

وأوضحت أن القرار جاء بعد أن هدد السياسي الدنماركي المتطرف بحرق نسخة من القرآن في ويكفيلد أول يوم في رمضان.

في تغريدة مفاجئة، أعرب الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي بمناسبة حلول شهر رمضان عن أمله بأن تساعد “قوة الصلاة” على تطهير أوكرانيا مما سماه “شر الملحد الروسي”.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”:

“نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب..”

أعلن الجيش الصيني، الخميس، أنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف في بيان أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.