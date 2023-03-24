خدمة اليوم.. 5 خطوات للاطلاع على الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الجمعة، لقرائها الكرام، خطوات الاطلاع على الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء في الرياض.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تمكن المستفيد من الاطلاع على الخريطة.

وأضافت أن الخريطة الرقمية توفر معلومات عن، “قطعة الأرض، ورقم المخطط، والضوابط والاشتراطات والاستعمالات” وذلك من خلال هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل إلى الموقع.

2 – وافق على الشروط والأحكام.

3 – اختر نطاق البحث من خلال التبويب في الجهة اليمنى.

4 – انقر على قطعة الأرض المطلوبة.

5 – سيعرض نظام البناء للقطعة، وللتفاصيل انقر على أيقونة “تفاصيل أنظمة البناء”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “009668020000”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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