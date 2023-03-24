بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام
تواصل – فريق التحرير:
نقلت قناة الكريم الكريم بالمملكة بثًا مباشرًا لخطبتي وصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك من المسجد الحرام.
وقام بأداء خطبة الجمعة 2 رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ د. #فيصل_غزاوي
#بث_مباشر
خطبتي وصلاة #الجمعة من #المسجد_الحرام
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— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 24, 2023
https://twitter.com/i/broadcasts/1mnxeRrbzWvKX
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