الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام
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بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام

بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام

بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام
١٢:٤٥:٣٦ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت قناة الكريم الكريم بالمملكة بثًا مباشرًا لخطبتي وصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك من المسجد الحرام.

وقام بأداء خطبة الجمعة 2 رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ د. #فيصل_غزاوي

https://twitter.com/i/broadcasts/1mnxeRrbzWvKX

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