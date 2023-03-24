بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام

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نقلت قناة الكريم الكريم بالمملكة بثًا مباشرًا لخطبتي وصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك من المسجد الحرام.

وقام بأداء خطبة الجمعة 2 رمضان 1444هـ بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ د. #فيصل_غزاوي

https://twitter.com/i/broadcasts/1mnxeRrbzWvKX

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