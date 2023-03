كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب

تواصل – فريق التحرير:

نجا حارس مرمى منتخب غانا، جوزيف وولاكوت، من إصابة قاتلة في تدريب المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر سقوط عارضة المرمى على قدم وولاكوت اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.

اقرأ أيضًا:

قرار مفاجئ بشأن اللاعبين المسلمين بالدوري الإنجليزي خلال رمضان

وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب “بابا يارا” في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

وتسبب تحرك الحارس الغاني إلى الأمام قليلاً قبل ثوان فقط من سقوط الإطار في نجاته، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.

لحسن الحظ تمكن الحارس من المشي وحيدًا دون أي مساعدة من أحد، وغادر الملعب على الفور.

اقرأ أيضًا:

دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمرض لاعلاج له

في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل ما جرى مع وولاكوت، البالغ 26 عامًا.

وجاء في البيان: “خلال التدريب المسائي لمنتخبنا سقط حارس المرمى جوزيف وولاكوت على الأرض بعد إصابته بكدمة في الأنسجة الرخوة في إصبع القدم اليمنى”.

وأضاف: “لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام، يود الفريق الطبي أن يؤكد لجماهيرنا أن وولاكوت سيكون متاحا للمدرب”.

ويلعب وولاكوت بصفوف فريق تشارلتون أتليتيك الإنجليزي، الذي انضم إليه في يوليو العام الماضي، قادما من فريق سويندون تاون.

Goalkeeper Joseph Wollacott was injured today at Baba Yara stadium when the Black Stars was having their first training section ahead of their game against Angola 🇦🇴, Jojo was hit by the movable goalpost when the wind was seriously browning, @GhanaBlackstars pic.twitter.com/07Rzd4bu87

— Blankson Kwadwo Agyekum (@KwadwoBlankson) March 21, 2023