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كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب

كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب

كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب
١٢:٣١:٤٤ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجا حارس مرمى منتخب غانا، جوزيف وولاكوت، من إصابة قاتلة في تدريب المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

عارضة المرمى سقطت على قدم اللاعب

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر سقوط عارضة المرمى على قدم وولاكوت اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.

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تقديم الإسعافات الطبية للاعب

وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب “بابا يارا” في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

وتسبب تحرك الحارس الغاني إلى الأمام قليلاً قبل ثوان فقط من سقوط الإطار في نجاته، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.

لحسن الحظ تمكن الحارس من المشي وحيدًا دون أي مساعدة من أحد، وغادر الملعب على الفور.

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بيان من الاتحاد الغاني

في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل ما جرى مع وولاكوت، البالغ 26 عامًا.

وجاء في البيان: “خلال التدريب المسائي لمنتخبنا سقط حارس المرمى جوزيف وولاكوت على الأرض بعد إصابته بكدمة في الأنسجة الرخوة في إصبع القدم اليمنى”.

وأضاف: “لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام، يود الفريق الطبي أن يؤكد لجماهيرنا أن وولاكوت سيكون متاحا للمدرب”.

ويلعب وولاكوت بصفوف فريق تشارلتون أتليتيك الإنجليزي، الذي انضم إليه في يوليو العام الماضي، قادما من فريق سويندون تاون.

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