إصابة 82 شخصًا في زلزال إيران

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صرح مسؤول إيراني أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران صباح الجمعة بقوة 5.6 درجات، تسبب في إصابة 82 شخصًا.

إصابة 82 شخصًا في الزلزال

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، إن عدة أبنية تضررت في الزلزال في مدينتي خوي وسلماس.

وذكر جعفري أن الزلزال تسبب بإصابة 82 شخصا في المدينتين.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران صباح الجمعة.

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الزلزال على عمق 7 كم تحت الأرض

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7 كم تحت الأرض، وشعر به سكان ولايتي وان وهكاري التركيتين.

وأوضحت أن الزلزال وقع الساعة 06.16 بتوقيت تركيا (3+ ت.غ)، وعلى مسافة 29 كم من منطقة باش قلعة بولاية وان التركية الحدودية مع إيران.

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إيران والزلازل

تقع إيران، التي تمتدّ على أكثر من 1.6 مليون كلم مربّع ويقطنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة.

ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال البلاد عام 1990، وهو الأعنف في البلاد منذ ثلاثة عقود.

لقي 40 ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف، وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال.

وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق).

ودمّر هذا الزلزال مدينة بم القديمة، وقتل 31 ألف شخص على الأقل.

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