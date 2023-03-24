أهم 3 طرق لتحفيز الأطفال على صيام رمضان

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تتعدد طرق الآباء والأمهات في تعليم الأطفال وتدريبهم على صيام شهر رمضان، حيث تتفاوت القدرة على الصيام من طفل لآخر.

تدريب الأطفال على صيام رمضان

بعض الآباء يأمرون أولادهم بصيام النهار كله مرة واحدة، مما يحملهم مشقة لا يستطيع بعضهم أن يقوم بها، وبعضهم يدربهم عبر عدة سنوات حتى تصبح لديهم قدرة واعتياد على الصيام.

الشريعة الإسلامية لم تتحدث عن طرق تعليم الصغار، الصيام بشكل مباشر.

لكن العلماء استنبطوا أحكام التدريب من أحاديث تعليم الأطفال للصلاة، مثل حديث: “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر”.

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وسائل ترغيب وتحفيز

يقول الدكتور رفعت صديق، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر”، يعني التدرج في التعليم.

ويوضح رفعت، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أنه لابد من تعليم الأولاد الصلاة والصيام مع وسائل ترغيب.

وأضاف: “الصيام ليس بالأمر الصعب، فالطفل يظل منكفيًا على الهاتف المحمول لساعات طويلة دون أن يطلب طعامًا أو شرابًا”.

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الصوم التدريجي

من جانبه يرى الدكتور، السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، أن التعليم يكون تدريجيًا، ويعامل الطفل في الصيام كما يعامل في الصلاة، وفق الحديث السابق.

ويضيف سليمان، أن علينا تعليم الصغار الصيام من عمر 7 حتى 10 سنوات، ونعلمهم كيفية الصيام، لكن بعد سن 10 سنوات عليهم الصيام لأنهم اقتربوا من مرحلة البلوغ وهي مرحلة التكليف.

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الصيام حتى الظهر

من جانبه يقول الشيخ طلعت مسلم، الداعية الإسلامي، إن التدريب على الصيام يبدأ بتعويد الطفل على الصيام حتى الظهر، ثم إلى العصر، ثم إلى المغرب بحيث يتعود وتنمو قدرته على الصوم.

ويوضح مسلم، أن هذا التدريب يبدأ من عمر 6 أو 7 سنوات.