الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 3 طرق لتحفيز الأطفال على صيام رمضان
“مدينة المساجد” بـ المغرب.. تعرف على أشهر عاداتها في صلاة التراويح
أين تصلي أول جمعة في رمضان؟.. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة
تعرف عليها بالتفصيل.. أهم ألوان لوحات الطرق ومعانيها
زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن في شهر رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“مدينة المساجد” بـ المغرب.. تعرف على أشهر عاداتها في صلاة التراويح

“مدينة المساجد” بـ المغرب.. تعرف على أشهر عاداتها في صلاة التراويح

“مدينة المساجد” بـ المغرب.. تعرف على أشهر عاداتها في صلاة التراويح
١١:٥٣:٥٨ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ازدحمت المساجد في المملكة المغربية بالمصلين في صلاة التراويح، إذ يحرص المغاربة على الإقبال على المساجد وخاصة طوال شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح في مسجد معهد البعث الإسلامي

وأدى المئات بمدينة وجدة شمال شرقي المغرب، مساء الخميس، صلاة التراويح في مسجد معهد البعث الإسلامي.

وهو من بين أهم المساجد التي يقصدها المصلون بالمدينة إلى جانب مساجد معروفة بأصوات أئمتها الشجية.

ويأسر صوت القارئ مصطفى أمنشار الشجي وهو يتلو القرآن الكريم، قلوب المصلين الذين يقصدون مسجد معهد البعث الإسلامي للاستمتاع بتلاوته الخاشعة.

اقرأ أيضًا:

أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات

أهمية صلاة التراويح

وقبل الصلاة ألقى مصطفى بن حمزة عضو المجلس الأعلى (أعلى هيئة دينية بالمملكة)، درسًا دينيًا للمصلين كما جرت العادة في مساجد المملكة المغربية.

وأكد بن حمزة على أهمية صلاة التراويح وضرورة الالتزام بأدائها طيلة أيام الشهر المعظم، على اعتبار أن رمضان هو شهر العبادة.

اقرأ أيضًا:

“رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا نسائم التراويح”

مدينة المساجد

ومدينة وجدة المتاخمة للحدود الجزائرية توصف بأنها “مدينة المساجد” حيث تنتشر المساجد في كل ركن منها بل إنه لا يخلو أي حي من أحيائها سواء العتيقة منها أو الحديثة من مسجدين على الأقل.

وبلغ عدد المساجد في مدينة وجدة أكثر من 400، وفق أرقام رسمية.

وبهذا الرقم، تتصدر وجدة لائحة المدن المغربية من حيث عدد المساجد، مع أن عدد سكانها لا يتجاوزون نصف مليون نسمة.

وتشير إحصاءات وزارة الأوقاف المغربية، أن عدد المساجد في المغرب بلغ أكثر من 51 ألف مسجد.

فيما تفرد الوزارة مديرية خاصة بالمساجد للاهتمام بها ومتابعتها.

اقرأ أيضًا:

حسن الخاتمة.. وفاة إمام داخل مسجد أثناء صلاة التراويح بدولة عربية

الكلمات الدلالية:
المساجد المغرب دروس رمضان رمضان شهر رمضان صلاة التراويح صلاة التراويح في رمضان مدينة المساجد مدينة وجدة

مواد ذات صلة

المزيد
سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة رسالة تسليم السعوديين لـ «داعش»

سفارة المملكة بالأردن توضح حقيقة رسالة تسليم السعوديين لـ «داعش»

٠٦:٢٨ م، الجمعة، ٣٠ يونيو ٢٠١٧
دراسة تُثبت معاناة مستخدمي “آيفون” عند الابتعاد عن هواتفهم

دراسة تُثبت معاناة مستخدمي “آيفون” عند الابتعاد عن هواتفهم

٠٢:٣٣ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
في خطبة صلاة الخسوف بالحرم المكي.. «الجهني»: الفواحش تجلب سخط الله وغضبه (فيديو)

في خطبة صلاة الخسوف بالحرم المكي.. «الجهني»: الفواحش تجلب سخط الله وغضبه (فيديو)

١٢:١٦ ص، الثلاثاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٧
تنظيم مسبق لتيسير عملية تبديل كسوة الكعبة دون إعاقة حركة المعتمرين

تنظيم مسبق لتيسير عملية تبديل كسوة الكعبة دون إعاقة حركة المعتمرين

١١:٣٧ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *