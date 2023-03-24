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تعرف عليها بالتفصيل.. أهم ألوان لوحات الطرق ومعانيها
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تعرف عليها بالتفصيل.. أهم ألوان لوحات الطرق ومعانيها

تعرف عليها بالتفصيل.. أهم ألوان لوحات الطرق ومعانيها

تعرف عليها بالتفصيل.. أهم ألوان لوحات الطرق ومعانيها
١١:٠٣:٤٦ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتعد ألوان لوحات الطرق بين الأزرق والأصفر والأخضر وغيرها، وقد لا يدرك الكثير من قائدي المركبات أهمية هذه اللوحات والألوان التي تميز كل واحدة منها.

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أهمية لوحات الطرق

ووفقًا لما نشرته الهيئة العامة للطرق، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن اللوحات المنتشرة على الطرق تُعتبر من أهم الأدوات؛ إذ أنها تقوم بالآتي:

– توعية مستخدمي الطرق بالمسارات والاتجاهات المطلوبة.

– تُسهّل على مستخدمي الطرق معرفة وجهتهم ومعرفة الفروقات بين الطرق.

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اختلاف ألوان لوحات الطرق

وتستخدم العديد من الألوان للوحات ولكل لون معاني مختلفة.

اللون الأخضر يدل على الطرق داخل النطاق العمراني.

أما اللون الأزرق فهو يدل على الطرق التي تؤدي لخارج النطاق العمراني.

بينما يدل اللون الأبيض على الأماكن والمعالم الداخلية مثل الجامعات والأحياء والمجمعات التجارية وغيرها من المرافق الداخلية.

اللون البني يدل على المناطق السياحية والتراثية والترفيهية.

وفيما يتعلق باللون الأصفر فهو مخصص لمناطق العمل واللوحات الإرشادية، ويُستخدم استثنائيًا لتوضيح مسارات الخروج.

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