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زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا
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زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا

زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا

زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا
١٠:٣٩:٣٤ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر منطقة جوك سون، مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا، فجر اليوم الجمعة.

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الزلزال بقوة 4.7 درجات

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جوك سون في كهرمان مرعش.

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لا خسائر بشرية أو مادية

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 03:39 فجرًا وعلى عمق 7.34 كيلومترات.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 56 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

50 ألف قتيل في تركيا

ومن جهتها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين الماضي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وقالت إن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.

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