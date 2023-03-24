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عاجل.. زلزال بقوة 5.4 ريختر يهزّ إيران
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عاجل.. زلزال بقوة 5.4 ريختر يهزّ إيران

عاجل.. زلزال بقوة 5.4 ريختر يهزّ إيران

عاجل.. زلزال بقوة 5.4 ريختر يهزّ إيران
٠٦:٤٤:٥٥ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

هزّ زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غرب إيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في نبأ عاجل.

28 زلزالا:

وقبل يومين نشر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، خريطة تكشف الزلزال التي حدثت في العالم اليوم.

وأشار “المسند” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن :” خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 28 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر”.

وتابع :” أشدها زلزال بقوة 6.5 وبعمق 194كم ضرب هندوكوش الأفغانية عند الساعة 07:47 مساء اليوم”.

الكلمات الدلالية:
إيران شمال غرب إيران هزة أرضية وقوع زلزال

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