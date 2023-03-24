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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
٠٦:٤٠:٠٨ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.

رياح نشطة بعدة مناطق

وتشمل الحالة، أجزاءً من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الجوف والحدود الشمالية.

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حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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أخبار السعودية أمطار رعدية الطقس رياح نشطة طقس الجمعة طقس المملكة

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