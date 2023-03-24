استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية

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أوضح د. حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك، أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية، والذي يسبب مشاكل وضعف في الإبصار.

ضعف القرنية

وقال الفالح، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كانت القرنية سليمة ولكن السماكة قليلة جداً فالتقنية الأفضل هي زراعة عدسات ICL لتصحيح النظر”.

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وأضاف د. حافظ الفالح “أما إذا كانت القرنية غير سليمة مثل وجود تحدب في القرنية أو قرنية مخروطية فالعلاج يعتمد على أشياء كثيرة حسب الفحوصات”.

تثبيت القرنية

وفي وقت سابق، أوضح د. حمد الحربي طبيب بصريات، أن تثبيت القرنية هو إجراء بسيط وسهل، والغاية منه منع تقدم القرنية المخروطية وعدم تدهورها حتى لا تصل لمراحل متقدمة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تثبيت القرنية ليس الغاية منه تصحيح النظر”.

وتابع د. حمد الحربي “يتم تثبيت القرنية، عبر وضع قطرات من مادة مخصصة ( فيتامين B₂ ) ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها وذلك لتقوية روابط القرنية”.

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