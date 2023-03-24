الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رمضان شهر الكرم.. “الصدقة تطفيء غضب الرب”
عاجل.. زلزال بقوة 5.4 ريختر يهزّ إيران
مقتل وإصابة 6 عسكريين أمريكيين في سوريا
إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية

استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية

استشاري يوضح أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية
٠٦:٢٨:٠١ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك، أفضل طريقة لعلاج مرض ضعف القرنية، والذي يسبب مشاكل وضعف في الإبصار.

ضعف القرنية

وقال الفالح، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كانت القرنية سليمة ولكن السماكة قليلة جداً فالتقنية الأفضل هي زراعة عدسات ICL لتصحيح النظر”.

اقرأ أيضا:

هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب

وأضاف د. حافظ الفالح “أما إذا كانت القرنية غير سليمة مثل وجود تحدب في القرنية أو قرنية مخروطية فالعلاج يعتمد على أشياء كثيرة حسب الفحوصات”.

تثبيت القرنية

وفي وقت سابق، أوضح د. حمد الحربي طبيب بصريات، أن تثبيت القرنية هو إجراء بسيط وسهل، والغاية منه منع تقدم القرنية المخروطية وعدم تدهورها حتى لا تصل لمراحل متقدمة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن  تثبيت القرنية ليس الغاية منه تصحيح النظر”.

وتابع د. حمد الحربي “يتم تثبيت القرنية، عبر وضع قطرات من مادة مخصصة ( فيتامين B₂ ) ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها وذلك لتقوية روابط القرنية”.

اقرأ أيضا:

ماذا تعرف عن «القرنية المخروطية».. أسبابها وأعراضها ومخاطرها؟ (انفوجراف)

الكلمات الدلالية:
القرنية النظر ضعف القرنية علاج ضعف القرنية مشاكل الإبصار

مواد ذات صلة

المزيد
«النمر» يحذر من عادة خاطئة عند تناول «الأسبرين وأدوية الضغط».. تسبب مرضًا خطيرًا

«النمر» يحذر من عادة خاطئة عند تناول «الأسبرين وأدوية الضغط».. تسبب مرضًا خطيرًا

١٢:٤٢ م، الأربعاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧
«الزبيب» يكافح تسوس الأسنان ويمنع التهاب اللثة

«الزبيب» يكافح تسوس الأسنان ويمنع التهاب اللثة

٠٤:١٠ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
هل يوجد دواء ضغط ليس له أعراض جانبية؟.. «استشاري» يجيب

هل يوجد دواء ضغط ليس له أعراض جانبية؟.. «استشاري» يجيب

٠٧:١٠ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠٢٠
أهمية فيتامين «ج» و«الحديد» لجسمك.. ومصادرهما الطبيعية (إنفوجراف)

أهمية فيتامين «ج» و«الحديد» لجسمك.. ومصادرهما الطبيعية (إنفوجراف)

١١:١٠ ص، الأربعاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *