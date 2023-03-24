مقتل وإصابة 6 عسكريين أمريكيين في سوريا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الخميس، مقتل متعاقد أمريكي، في سوريا، بعد أن قصفت طائرة مسيرة، منشأة تأوي موظفين أمريكيين.

تورط إيران

وأسفرت الغارة التي نفذتها مسيرة، يعتقد أنها تابعة لإيران، عن مقتل المتعاقد، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية، حسب وسائل إعلام.

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غارة أمريكية

وفي الوقت ذاته، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، إن الرئيس بايدن أعطى إذنا بشن غارة جوية دقيقة ردا على ذلك “في شرق سوريا ضد المنشآت التي يعتقد أنها متورطة في الهجوم على القوات الأمريكية.

321 نائبًا ضد قرار سحب القوات

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفض مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية التصويت، قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي قدمه النائب الجمهوري مات غويتز.

ودعمًا للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.