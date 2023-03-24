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إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني
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إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني

إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني

إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني
٠٦:٤٠:١٠ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تأثرت بلدة صغيرة جنوبي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بشدة، جراء إعصار مدمر، اجتاح المنطقة، ووصلت سرعة الرياح إلى 110 أميال في الساعة (177 كم/ساعة).

10 مبان تضررت

وأكدت السلطات أن الإعصار تسبب في فوضى كبيرة، وتضررت أكثر من 10 مباني.

بينما قالت كريستين ستيوارت، خبيرة الأرصاد الجوية إنهم أرسلوا فريق مسح إلى مونتيبيلو لفحص مكان الإعصار، حسب وسائل إعلام.

وتعد سرعة الرياح التي شهدتها كاليفورنيا مؤخرا، هي الأقوى في لوس أنجلوس منذ عام 1983.

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موجة من الحرائق

وخلال العام الماضي، تعرضت مقاطعة ماريبوسا في كاليفورنيا لموجة من الحرائق، التي انتشرت انتشارًا كبيراً وطالت أكثر من 4000 فدان، ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في الولاية الأمريكية حينئذ.

وبدأ حريق أشجار البلوط حوالي الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي، حيث احترق 4350 فدانا، وتمت السيطرة على الحريق بعد الساعة 11 مساء، وفقا لإدارة الغابات والحماية في كاليفورنيا.

الحريق الهائل، امتد للمناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء الإلزامية ليلة الجمعة لعدة أميال، من جيرسيديل جنوبا إلى بوتجاك ومناطق أخرى على طول الطريق السريع 49.

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إعصار مدمر السلطات الأمريكية كاليفورنيا لوس أنجلوس

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