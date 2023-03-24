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باستثناء خدمة بلو.. تويتر يزيل علامة التوثيق بدءًا من هذا الموعد

باستثناء خدمة بلو.. تويتر يزيل علامة التوثيق بدءًا من هذا الموعد

باستثناء خدمة بلو.. تويتر يزيل علامة التوثيق بدءًا من هذا الموعد
٠٦:٠٩:٥٦ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تخطط شركة تويتر، لإزالة علامات التوثيق من جميع الحسابات في التطبيق باستثناء خدمة تويتر بلو مع بداية شهر إبريل المقبل.

إزالة علامة التوثيق

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على ذلك بقوله “إن تويتر تعتزم من تاريخ 1 أبريل (بعد أسبوع) إزالة التوثيق عن جميع الحسابات في تويتر (اللي تم توثيق حساباتهم سابقاً كمشاهير وأشخاص معروفين)”.

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وتابع عبدالعزيز الرشيد “من يريد الاحتفاظ بعلامة التوثيق (العلامة الزرقاء) يشترك في خدمة تويتر بلو”.

وفي وقت سابق، كشفت تقاري رأن تويتر تعتزم فرض رسوم على مستخدميها مقابل خدمة شهيرة لتأمين الحسابات، بحسب ما كشفته تقارير صحفية عالمية.

المصادقة الثنائية:

وأفاد تقرير منشور عبر موقع “جادجيتس 360” أن تويتر تنوي فرض رسوم على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة المصادقة الثنائية على تسجيل الدخول للحساب القائمة على الرسائل النصية القصيرة.

وتُستخدم خدمة المصادقة الثنائية لإضافة المزيد من الأمان للحسابات، حيث يمكن لمستخدمي “تويتر بلو” فقط حاليًا استخدام الخدمة.

وفي التفاصيل منحت تويتر مهلة 30 يومًا لإزالة المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل النصية القصيرة من إعدادات حساباتهم.

ونوهت الشركة أن قرارها يعود إلى أن إدارة الشركة تخشى إساءة استخدام التقنية من قبل عدد من المستخدمين.

فيما يخشى عدد من المستخدمين أن إزالة المصادقة الثنائية قد يجعل حسابات تويتر معرضة لخطر الاختراق أو كشف بياناتها.

تراجع أرباح تويتر:

وقبل أسبوعين سجلت شركة تويتر تراجعا بنسبة 40% للإيرادات والأرباح المعتدلة لشهر ديسمبر الماضي 2022، بعد تراجع شركات كبرى عن الإعلان على المنصة.

وخفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر.

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