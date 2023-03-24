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7 نصائح لمرضى القولون في رمضان

7 نصائح لمرضى القولون في رمضان

7 نصائح لمرضى القولون في رمضان
٠٦:١٣:٤٩ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع تغير مواعيد الوجبات في شهر رمضان المبارك، قد يتعرض مرضى القولون العصبي لمشكلات مزعجة، ولا سيما مع تغير مواعيد النوم.

7 نصائح

وقدم أخصائي في التغذية العلاجية، مجموعة نصائح، على مرضى القولون العصبي إتباعها، وتتمثل في:

1- مضغ الطعام جيدا

2- تقسيم وجباتهم لتكون على 4 وجبات طوال شهر رمضان

3- الابتعاد أو الحد من تناول البقوليات والمقليات، والمشروبات الغازية ومشروبات الكافيين والأطعمة والسكريات المصنعة

4- الحرص على تقشير الخضروات والفواكه قبل تناولها

5- تناول الماء بكثرة بما يعادل لترين ونصف خلال الفترة من بعد المغرب حتى الفجر

6- تناول مشروبات صحية مثل اليانسون والبابونج

7- ممارسة الرياضة

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أعراض مزعجة

وقال الدكتور أحمد محمود، أخصائي التغذية العلاجية، إن: مرضي القولون العصبي قد تتفاقم لديهم الأعراض المزعجة مع تناول وجبتي الإفطار والسحور، حسب “الأهرام”.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء المرضى قد يحتاجون إلى أطباء متخصصين لمعرفة وضعهم الصحي، حيث أنهم قد يحتاجون إلى العلاج بالأدوية، في حين أن شريحة كبيرة منهم قد يكون علاجهم في طريقة تناولهم الطعام والشراب.

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