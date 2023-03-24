وأقبل شهر رمضان.. فرصة ذهبية لترك عادة التدخين

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وأقبل شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، والطاعة المسارعة في أعمال الخير، كما أن شهر رمضان فرصة للتخلي عن العادات السلبية التي تؤثر على الصحة.

ومن العادات السلبية التي يمكن أن التخلي عنها في شهر رمضان هي عادة التدخين، التي تدمر الصحة.

رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين

في شهر رمضان، يصوم المرء طول ساعات النهار حتى أذان المغرب، بدون تناول الطعام أو الشراب، وأيضا بدون أن يدخن سيجارة واحدة.

وبالتالي مع العزيمة والإرادة والتوكل على الله، يمكن أن يستغل المدخن فرصة شهر رمضان للتخلي تماماً عن التدخين.

وتزداد الرغبة في شهر رمضان لاستغلال هذا الشهر الفضيل للتخلص والتخلي عن هذه العادة السيئة التي تدمر الصحة والمال في آن واحد.

التدخين مسبب لأمراض شديدة الخطورة

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق، أنها سجلت 2.21 مليون حالة جديدة مصابة بسرطان الرئة في عام 2020، وأكدت أن سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم.