الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان
وأقبل شهر رمضان.. فرصة ذهبية لترك عادة التدخين
آذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان
أول أيام رمضان.. أكثر من مليون مستفيد من الخدمات بالمسجد الحرام
مئات العاملات يغادرن الكويت.. هذا ما يستقبله ملجأ الفيلبينيات يوميًا
توجيه عاجل.. اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء 10 دقائق

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان

تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان

تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان
٠٥:٤٣:٥٧ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص ، حقيقة ما تردد حول غياب نحو 70% من طلاب وطالبات المنطقة، في أول يوم من شهر رمضان.

الدراسة منتظمة

وأفاد الباحص بانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك حيث أظهروا تفاعلهم وحماسهم الكبير مع معلميهم ومعلماتهم أثناء تأدية الحصص الدراسية، حسب “الرياض”.

وأشار المتحدث، إلى أن انتظام العملية التعليمية في مدارس تعليم المنطقة الشرقية يسير وفق الأهداف المرسومة والخطط التعليمية المنفذة لتحقيق نواتج نوعية في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

اقرأ أيضا:

إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان

مستوى التحصيل العلمي

وتعمل إدارة تعليم الشرقية، حسب تصريحات المتحدث، على تعزيز عدد من الممارسات لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في شهر رمضان المبارك.

وتهدف إلى دعم تعليم الأبناء والبنات بالتكامل مع الأسرة الشريك الرئيس للعملية التعليمية ومن ذلك مساعدتهم في كيفية إدارة وتنظيم الوقت خلال الشهر الكريم.

كما تعمل على توعية الطلاب بأهمية النوم والاستيقاظ مبكرا وتخصيص وقت كاف من الراحة وعمل جدول لتنظيم عملية المذاكرة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليم أخبار السعودية اليوم تعليم الشرقية غياب 70% من الطلاب مواعيد الدراسة في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
“الداخلية” تحدد عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين.. السجن والترحيل وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

“الداخلية” تحدد عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين.. السجن والترحيل وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

١٠:١٢ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
مصادر: استثناء 20 مهنة عمالية من «السعودة»

مصادر: استثناء 20 مهنة عمالية من «السعودة»

٠٨:١٣ م، الأثنين، ١٤ يناير ٢٠١٩
العريفي عن غزة: أما آن للدول الإسلامية أن تتخذ موقفًا يرضي ربنا

العريفي عن غزة: أما آن للدول الإسلامية أن تتخذ موقفًا يرضي ربنا

٠٤:٣٥ م، الخميس، ٣١ يوليو ٢٠١٤
دول عربية وإسلامية تنتفض للوقوف بجانب المملكة ضد المساس بمكانتها

دول عربية وإسلامية تنتفض للوقوف بجانب المملكة ضد المساس بمكانتها

٠٩:٣٩ ص، الأثنين، ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *