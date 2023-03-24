تعليم الشرقية توضح حقيقة غياب 70% من الطلاب في أول رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص ، حقيقة ما تردد حول غياب نحو 70% من طلاب وطالبات المنطقة، في أول يوم من شهر رمضان.

الدراسة منتظمة

وأفاد الباحص بانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك حيث أظهروا تفاعلهم وحماسهم الكبير مع معلميهم ومعلماتهم أثناء تأدية الحصص الدراسية، حسب “الرياض”.

وأشار المتحدث، إلى أن انتظام العملية التعليمية في مدارس تعليم المنطقة الشرقية يسير وفق الأهداف المرسومة والخطط التعليمية المنفذة لتحقيق نواتج نوعية في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

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مستوى التحصيل العلمي

وتعمل إدارة تعليم الشرقية، حسب تصريحات المتحدث، على تعزيز عدد من الممارسات لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في شهر رمضان المبارك.

وتهدف إلى دعم تعليم الأبناء والبنات بالتكامل مع الأسرة الشريك الرئيس للعملية التعليمية ومن ذلك مساعدتهم في كيفية إدارة وتنظيم الوقت خلال الشهر الكريم.

كما تعمل على توعية الطلاب بأهمية النوم والاستيقاظ مبكرا وتخصيص وقت كاف من الراحة وعمل جدول لتنظيم عملية المذاكرة.