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مئات العاملات يغادرن الكويت.. هذا ما يستقبله ملجأ الفيلبينيات يوميًا
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مئات العاملات يغادرن الكويت.. هذا ما يستقبله ملجأ الفيلبينيات يوميًا

مئات العاملات يغادرن الكويت.. هذا ما يستقبله ملجأ الفيلبينيات يوميًا

مئات العاملات يغادرن الكويت.. هذا ما يستقبله ملجأ الفيلبينيات يوميًا
٠٤:٣٦:٤٣ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت القنصل العمالي الفيلبيني أنه تمت إعادة 1022 عاملة منزلية فيلبينية إلى الفيلبين اعتباراً من يناير الماضي.

وأوضح القنصل العمالي بالإنابة أن هناك المزيد في انتظار معالجة مستنداتهن القانونية تمهيداً لعودتهن.

العاملات الفيلبينيات:

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن القائم بأعمال سفارة الفيلبين لدى الكويت “خوسيه ألمودوفار كابريرا” أن العمل بمقر السفارة الجديد في ضاحية صباح السالم سيبدأ قبل نهاية أبريل المقبل.

وفي التفاصيل فإن عملية الإعادة إلى الفليبين تتم بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين.

وأوضح أن عودة العمال الفيلبينيين مستمرة، ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد الرحلات يومياً تقريباً، بغض النظر عن عدد العمال الذين تمت معالجة وثائقهم تمهيداً لمغادرة الكويت.

ملجأ الفيلبينيات:

وتبيّن أن أكثر من 637 عاملة منزلية قادمة من المأوى وإدارة الإبعاد في الكويت غادرن منذ بداية مارس الجاري، كان آخرهم 130 عاملة قد سافرن الثلاثاء الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك 329 عاملة في المأوى، ويتم استقبال من 10 إلى عشرين عاملة منزلية في الملجأ بشكل يومي.

ونوّهت أن غالبيتهن من القادمات الجدد اللواتي لم ينهين أشهر اختبارهن ويرفضن العمل رغبة بالحصول على فرصة عمل أفضل خارج الكويت.

كما أن جميع الرحلات يتم تمويلها من قبل برنامج العودة إلى الوطن وإدارة رعاية العمال الأجانب، تطبيقاً لوعد الحكومة للعاملين في الخارج بإعادتهم إلى منازلهم بأمان.

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