مراعاة للفقير والمحروم.. هاشتاج “لا لتصوير موائد الإفطار” يجتاح دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت العديد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” في الجزائر، هاشتاج “لا لتصوير موائد الإفطار”.

تصوير موائد الإفطار:

ودعت الصفحات والحسابات على فيسبوك، العائلات الجزائرية خاصة النساء اللواتي اعتدن نشر المأكولات والأطباق التي يحضرنها، وحتى الفواكه والتحليات والحوليات والمكسرات، للتوقف عن هذه التصرفات، مراعاة لشعور الفقراء والمحتاجين غير القادرين على توفير قوتهم.

واجتاحت حملة منع تصوير موائد إفطار الصائمين، الصفحات والمجموعات على فيسبوك، التي تتحول في كل مناسبة إلى حلبة للتسابق والتباهي، بنشر أفضل وأفخر المأكولات وأرقى الموائد.

ردود فعل على فيسبوك:

وحظيت الحملة، التي شهدتها دول عربية أخرى، تفاعلاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتغيير هذه السلوكيات “المشينة” والتوقف فورا عن إيذاء مشاعر المحتاجين والفقراء.

وجاء في منشور لإحدى مستخدمات فايسبوك، ” شهر رمضان ليس للأكل والشرب وتزيين الموائد بأنواع المأكولات وإنما هو شهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح أخطاء السنوات”.

وأضافت “أتمنى من الجميع عدم تصوير الأكل في رمضان، تقديرا لأوضاع الناس الطين ضاقت بهم الدنيا. هناك الفقير وهناك اليتيم وهناك المحروم لا تنشروا صور طعامكم فهم يتمنون فتات خبزكم وهناك من لا يجد ما يفطر به”.

كما كتب أحد النشطاء أيضا: ” حملة ضد تصوير موائد الإفطار في رمضان.. يوجد أناس محتاجون ولا يستطيعون الوصول إلى هذا الحد من المأكولات وشكرا”.

وكتب آخر “حملة ضد تصوير موائد الإفطار.. لأن هناك أناس محتاجون ولا يستطيعون الوصول إلى هذا الثراء من المأكولات، والمشروبات. لا للرياء”.

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