قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات

تواصل – فريق التحرير:

وفرت وكالة رئاسة شؤون الحرمين للمسجد النبوي خريطة تفاعلية لمعرفة حالة ازدحام المصليات للتيسير على المصلين، والتي تتيح معرفة حالة ازدحام المصليات.

خريطة تفاعلية

ويحرص المواطنون والمقيمون على الذهاب للصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة والقيام وقراءة القرآن والتزود من الطاعات، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

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اشتراطات تفطير الصائمين

وفي وقت سابق، كشف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري عن اشتراطات تفطير الصائمين في المسجد النبوي.

وقال إن : “كل شخص يريد تقديم خدمة الإفطار للصائمين هو أمر متاح وفقًا للتصاريح الممنوحة”.