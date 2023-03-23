الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات
مرض مفاجيء لطيار.. ومسافر ينقذ الركاب من كارثة محققة
ثاني أيام رمضان.. موعد السحور والإفطار بمختلف المناطق
فقد ساقيه فأبدع في العمل بيديه.. سائق أردني يتجه إلى النجارة
حوادث منزلية يحذر منها الدفاع المدني
50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”

الرئيسية

 /

محليات

 /

قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات

قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات

قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات
٠٢:٤٢:٥٦ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وفرت وكالة رئاسة شؤون الحرمين للمسجد النبوي خريطة تفاعلية لمعرفة حالة ازدحام المصليات للتيسير على المصلين، والتي تتيح معرفة حالة ازدحام المصليات.

خريطة تفاعلية 

ويحرص المواطنون والمقيمون على الذهاب للصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة والقيام وقراءة القرآن والتزود من الطاعات، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

 

اقرا أيضا:

الخضيري: هذه شروط تفطير الصائمين بالمسجد النبوي (فيديو)

اشتراطات تفطير الصائمين

وفي وقت سابق، كشف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري عن اشتراطات تفطير الصائمين في المسجد النبوي.

وقال إن : “كل شخص يريد تقديم خدمة الإفطار للصائمين هو أمر متاح وفقًا للتصاريح الممنوحة”.

وأضاف” “هناك سُفر قديمة لها عقود من السنوات، وكلها يعمل أصحابها على تجديد تصاريحهم سنويًا، والتأكد من وجودهم في الموقع، حتى لا يخلو موقع من تقديم خدمة الإفطار”.

أصناف الوجبات

وشدد الخضيري كذلك على ضرورة الالتزام بالاشتراطات وأصناف الوجبات التي تُقدم داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

وبين أن الجديد هذا العام هو أن كل صاحب سفرة أو مُقدم خدمة سفرة الإفطار، له الخيار في التعاقد مع الشركات أو أن يقدم هذه الخدمة بنفسه، وفق الشروط والضوابط المعتمدة في التصاريح.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي.

اقرأ أيضًا:

“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

أبواب مخصصة لدخول وجبات الإفطار

وأعلنت الوكالة عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي:

– الحرم القديم من باب الرحمة

-ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37)

-ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11)

-ومن الجهة الشرقية للأبواب (34-32)

– أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .

كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).

اقرا أيضا:

استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المسجد النبوي حالة ازدحام المصليات رمضان شهر رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
الأردن تستدعي السفير الإيراني.. وتدين الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها

الأردن تستدعي السفير الإيراني.. وتدين الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها

٠٧:٠٢ م، الأربعاء، ٠٦ يناير ٢٠١٦
هدف: تثبيت الدعم الموجه لنقل المرأة العاملة بـ 800 ريال شهرياً

هدف: تثبيت الدعم الموجه لنقل المرأة العاملة بـ 800 ريال شهرياً

١٢:٠١ م، الثلاثاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
وزير العدل: المملكة تفرّق بين الحرية والإخلال بالنظام وأمن المجتمع

وزير العدل: المملكة تفرّق بين الحرية والإخلال بالنظام وأمن المجتمع

٠٨:٣٣ ص، الأربعاء، ٠٦ فبراير ٢٠١٣
«مسن» يتحرش بموظفة في مستشفى القنفذة.. و«الصحة» تحقق

«مسن» يتحرش بموظفة في مستشفى القنفذة.. و«الصحة» تحقق

٠١:١١ ص، الثلاثاء، ١٩ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *