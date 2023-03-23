قبل التوجه إلى المسجد النبوي.. خريطة تفاعلية للتعريف بحالة ازدحام المصليات
تواصل – فريق التحرير:
وفرت وكالة رئاسة شؤون الحرمين للمسجد النبوي خريطة تفاعلية لمعرفة حالة ازدحام المصليات للتيسير على المصلين، والتي تتيح معرفة حالة ازدحام المصليات.
خريطة تفاعلية
ويحرص المواطنون والمقيمون على الذهاب للصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة والقيام وقراءة القرآن والتزود من الطاعات، لاسيما في شهر رمضان المبارك.
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اشتراطات تفطير الصائمين
وفي وقت سابق، كشف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري عن اشتراطات تفطير الصائمين في المسجد النبوي.
وقال إن : “كل شخص يريد تقديم خدمة الإفطار للصائمين هو أمر متاح وفقًا للتصاريح الممنوحة”.
أصناف الوجبات
وشدد الخضيري كذلك على ضرورة الالتزام بالاشتراطات وأصناف الوجبات التي تُقدم داخل المسجد النبوي وفي الساحات.
وبين أن الجديد هذا العام هو أن كل صاحب سفرة أو مُقدم خدمة سفرة الإفطار، له الخيار في التعاقد مع الشركات أو أن يقدم هذه الخدمة بنفسه، وفق الشروط والضوابط المعتمدة في التصاريح.
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“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار
أبواب مخصصة لدخول وجبات الإفطار
وأعلنت الوكالة عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان.
وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي:
– الحرم القديم من باب الرحمة
-ومن الجهة الجنوبية للأبواب (4-5-37)
-ومن الجهة الغربية للأبواب (8-11)
-ومن الجهة الشرقية للأبواب (34-32)
– أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب (21-17-19) .
كما حددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي (25-29) ومن المصلى الغربي للأبواب (13-17).
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