ثاني أيام رمضان.. موعد السحور والإفطار بمختلف المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور ليوم الجمعة، ثاني أيام رمضان المباركات.

موعد السحور بجميع المناطق

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:05، وفي المدينة المنورة 5:04، وفي الرياض 4:35، وفي بريدة 4:45، وفي الدمام 4:20، وفي أبها 4:57، وفي تبوك 5:12، وفي حائل 4:53.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:52، وفي جازان 4:27، وفي نجران 4:50، وفي الباحة 5:00، وفي سكاكا الساعة 4:56 بمشيئة الله.

موعد الإفطار بجميع المناطق

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، ثاني أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:33 مساء، المدينة المنورة 6:35، الرياض: 6:06، بريدة 6:18، الدمام5:35، أبها 6:22.

ويؤذن لصلاة الفجر في تبوك 6:47، وفي حائل 6:27، وفي عرعر 6:30، وفي جازان 6:22، وفي نجران 6:15، وفي الباحة 6:27، وفي سكاكا 6:33.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

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