الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
حوادث منزلية يحذر منها الدفاع المدني
50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”
أول جمعة برمضان.. تعرف على خطة شؤون الحرمين لاستقبال ضيوف الرحمن
10 نصائح لشغل وقت الفراغ واستغلال رمضان في الطاعات
“فيه شفاء للناس”.. العسل على السحور غذاء صحي متكامل
نيابة عن خادم الحرمين .. أمير الرياض يحضرُ حفلَ الفائزين في مسابقة الملكِ سلمانَ لحفظ القرآن

الرئيسية

 /

محليات

 /

حوادث منزلية يحذر منها الدفاع المدني

حوادث منزلية يحذر منها الدفاع المدني

حوادث منزلية يحذر منها الدفاع المدني
٠٢:١٨:٣٨ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية.

ووجهت تحذيرات منها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

سلامة التمديدات الكهربائية

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر، وتوفير كواشف الدخان وطفايات الحريق اليدوية، وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

اقرأ أيضا:

مدير الدفاع المدني: اكتمال جاهزية المسجدين الحرام والنبوي لاستقبال المعتمرين (فيديو)

طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا لربات البيوت من ترك إحدى أدوات المطبخ دون متابعة.

وأشارت إلى أن طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات:

1 – عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

2 – تجنب شراء واستخدم المقابس رديئة الصنع.

3 – عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة.

4 – عدم تمديد أسلاك الكهرباء بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني تحذيرات مدنية حوادث منزلية

مواد ذات صلة

المزيد
«الأمم المتحدة»: المملكة وفَّرت أضخم بنى تحتية على مستوى العالم لراحة الحجاج

«الأمم المتحدة»: المملكة وفَّرت أضخم بنى تحتية على مستوى العالم لراحة الحجاج

٠٩:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧
جامعة الملك خالد: الأكاديمية التي حذرت من تردي الأوضاع «مسوقة تجارية»

جامعة الملك خالد: الأكاديمية التي حذرت من تردي الأوضاع «مسوقة تجارية»

٠٤:٢١ م، الخميس، ١٥ مارس ٢٠١٢
أحد خريجي التربية الخاصة العاطلين: لقاؤنا بالملك كان أسهل من مقابلة وزير التعليم (فيديو)

أحد خريجي التربية الخاصة العاطلين: لقاؤنا بالملك كان أسهل من مقابلة وزير التعليم (فيديو)

٠١:٢٥ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
بـ 46 درجة مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

بـ 46 درجة مئوية.. الرياض تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

٠٤:٣٣ م، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *