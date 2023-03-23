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50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”

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50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”

50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”

50 مليون ريال.. تبرعات مجموعة عجلان وإخوانه لمنصة “جود الإسكان”
٠١:٥٩:٤٩ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن تبرعها بمبلغ 50 مليون ريال، ضمن حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”.

توجيهات القيادة لدعم المبادرات الإنسانية:

ويأتي هذا التبرع حرصا من المجموعة على مواكبة توجيهات القيادة وتعزيزا لدعم المبادرات الإنسانية التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه الأستاذ عجلان العجلان: إن هذا التبرع يأتي بتوفيق الله تعالى ثم اقتداء بقدوتنا وقائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ببذل الخير والعطاء، واسهاما من مجموعة عجلان واخوانه في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي في بلادنا.

وأكد العجلان أن المملكة هي منبع الخير والعطاء ليس محليا فقط بل على مستوى العالم أجمع، فقد تواجدت في بقاع المعمورة تقدم المساعدات وتواسي المنكوبين.

القطاع الخاص أحد أعمدة العمل الخيري:

وأوضح أن المجتمع السعودي محب للخير والعطاء على كل المستويات، مؤكدا أن القطاع الخاص أحد أركان العمل الخيري ولديه الكثير من الإسهامات الخيرية والإنسانية وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تعيشه بلادنا من رخاء وازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد يحفظهما الله.

كما نوه العجلان بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة معالي الأستاذ ماجد الحقيل بإطلاق حملة جود الإسكان عبر منصة متخصصة تواكب التوجهات الخيرية التي تربط ما بين المستحقين والمانحين، وتجسد رسالة إنسانية عميقة تبرهن على الترابط المجتمعي السعودي.

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50 مليون ريال تبرعات جود الإسكان خادم الحرمين مجموعة عجلان وإخوانه ولي العهد

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