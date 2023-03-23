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10 نصائح لشغل وقت الفراغ واستغلال رمضان في الطاعات

10 نصائح لشغل وقت الفراغ واستغلال رمضان في الطاعات

10 نصائح لشغل وقت الفراغ واستغلال رمضان في الطاعات
٠١:٥٣:٤٩ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عاصم العقيل الأكاديمي واستشاري التنمية البشرية، بعض النصائح لاستغلال وقت الفراغ فيما يفيد الشخص ومجتمعه.

وقال العقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لتشغل وقت فراغك عليك بما يلي:

اشغل وقت فراغك بما ينفعك

– تعلم شيئا ينفعك في مستقبلك وحياتك.

– تدرب على مهارات تفيدك في عملك وعلاقاتك ورضاك عن نفسك

– اجعل لك هوايات تتجدد وتتغير واستكشف نفسك فيها

– تعود على كسر روتينك وطقوسك كل فترة، فالنفس تملّ وتطفش، وكسر الروتين بما يناسبك يجدد شغفك.

كما ينصح الخبراء لاسيما في شهر رمضان بأهمية استغلال كل دقيقة في هذا الشهر الكريم فيما يعود بالنفع على المسلم وأسرته ومجتمعه والدنيا بأسرها.

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أهم ما يشغل وقت المسلمين في رمضان

ومن أهم ما يشغل وقت المسلم والصائمين في رمضان ما يلي:

– الحرص على قراءة القرآن الكريم وتخصيص ورد يومي لقراءة القرآن والحرص على ختم القرآن ولو مرة واحدة في شهر رمضان.

– الحرص على الصلاة في المسجد

– الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل.

– الإكثار من النوافل والطاعات التي تقربك إلى الله

– زيارات صلة الرحم والحرص على طاعة الوالدين وبرهما وتلبية احتياجاتهما

– الحرص على قيام الليل والتزود من الركوع والسجود في ظلم الليل في هذه الأوقات المباركات.

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الكلمات الدلالية:
الطاعات رمضان شهر رمضان قراءة القرآن وقت الفراغ

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