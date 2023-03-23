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“فيه شفاء للناس”.. العسل على السحور غذاء صحي متكامل

“فيه شفاء للناس”.. العسل على السحور غذاء صحي متكامل

“فيه شفاء للناس”.. العسل على السحور غذاء صحي متكامل
٠١:٥٢:٤٧ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من أفضل الأطعمة التي يفضل تناولها في وجبة السحور هي عسل النحل، حيث إن العسل الأبيض يحتوي على العديد من الفوائد.

إمداد الجسم بالطاقة

ويشعر كثير من الصائمين بالإرهاق والتعب في نهار رمضان، وذلك يرجع بسبب عدم تناولهم للأطعمة التي تمدهم بالطاقة في وجبة السحور.

وأثبتت الدراسات الحديثة أن تناول عسل النحل في وجبة السحور يقلل شعور الأشخاص الصائمين بالعطش والجوع، بالإضافة إلى أنه يمد اجسامهم بالطاقة اللازمة للاستمرار يومهم دون الشعور بالإرهاق أو التعب أو الخمول.

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طرق لتناول العسل على السحور

1- يمكن تناول العسل على السحور مع الخبز الأسمر ليمد الجسم بالطاقة الكافية، دون المزيد من الدهون والسكريات الضارة.

2- استخدام العسل كبديل عن السكر

وذلك بإضافة معقة من عسل النحل على كوب من العصير، أو الحليب، أو حتى الزبادي

3- العسل والتمر

من أفضل وجبات السحور المتكاملة، حيث تساعد تلك الوجبة على تعزيز عمل الجهاز الهضمي، وسد الشهية، وعدم الشعور بالعطش في نهار رمضان.

كما أنها نقوي المناعة، وتقلل نسبة الدهون الثلاثية الموجوده في جسم الإنسان، وتساعد على مستوى ضغط الدم، ومستوى الكولسترول في الدم.

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