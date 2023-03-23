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“فإن في السحور بركة”.. الصيام بدونه أضراره قاسية على صحتك
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“فإن في السحور بركة”.. الصيام بدونه أضراره قاسية على صحتك

“فإن في السحور بركة”.. الصيام بدونه أضراره قاسية على صحتك

“فإن في السحور بركة”.. الصيام بدونه أضراره قاسية على صحتك
١٢:٥٥:٥٥ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على تناول السحور والمواظبة عليه، حيث روى الصحابي أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “تسَحَّرُوا؛ فإنَّ في السَّحورِ بَرَكةً”.

تناول السحور:

لكن يعتقد بعض الأشخاص أن الصيام دون سحور أمر صحي، ويساعد على فقدان الوزن خلال شهر رمضان المبارك.

ويعدّ السحور الوجبة الرئيسية التي تعين الصائم على صيامه في اليوم التالي، لذا لا غنى عنها، فهي تقلل الشعور بالجوع وتخفض من أعراض الصداع والكسل.

أضرار ترك السحور:

تقول الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك أشخاصًا يمتنعون عن تناول السحور اعتقادًا منهم أن إلغاءه يؤدي لإنقاص الوزن، ولكن بالتأكيد هذا اعتقاد خاطئ.

وأكدت أن السحور وجبة صحية ومتوازنة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها، فهي تساعد على الحرق وفقدان الوزن بطريقة صحية، محذرة من عدد من الأضرار حالة ترك السحور منها:

1-الصداع الشديد.

2- الشعور بالجوع والتعب.

3- الإمساك.

4- التهاب المعدة.

5- تقليل معدل الحرق والتمثيل الغذائي.

6- عدم التركيز.

7- الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي البولي.

8- الشعور بالإرهاق خلال نهار رمضان.

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الكلمات الدلالية:
البركة في السحور السحور الصيام صحة وتغذية

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