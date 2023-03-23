وزارة التعليم تُطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم، مساء أمس الخميس، الموافق الأول من شهر رمضان المبارك، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ.

أهداف المسابقة

وتستهدف المسابقة، حسبما أعلنت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، تشجيع جميع طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية والمدارس السعودية في الخارج.

كما تساعد على تحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.

وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسعى إلى ربط الطلبة بكتاب الله وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم ).

مسارات المسابقة

وتتضمّن المسابقة مسارين؛ المسار الأول لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وكذلك تلاوة القرآن الكريم وفق فرعين، أما المسار الثاني فتم تخصيصه لحفظ السنة النبوية في ثلاثة فروع.

اقرأ أيضا:

بيان مهم من لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

ووجهت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بحث الطلبة في جميع المراحل بالمدارس على المشاركة في المسابقة التي ستُختتم مرحلتها الأولى في 22 رمضان الجاري.

وسيتم تأهل 20 طالباً وطالبة من كل إدارة تعليمية في مساري القرآن الكريم والسنة النبوية، على أن يتم إقامة اختبارات عن بُعد للطلبة المشاركين في الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً 24-27 شوال المقبل، والتي سيتنافس فيها الطلبة المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.

لجان إشرافية

وشكلت وزارة التعليم لجاناً إشرافية للمسابقة برئاسة مدير التعليم، مع التأكيد على أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين الطلبة، إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق ضوابط ومعايير موضوعية ومحددة.​

اقرأ أيضا:

اختتام أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم