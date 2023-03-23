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تنفيذًا للأمر الملكي.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
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تنفيذًا للأمر الملكي.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

تنفيذًا للأمر الملكي.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

تنفيذًا للأمر الملكي.. بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
١١:٤٨:١٤ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

تنفيذ الأمر الملكي:

وجاء هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأوضح مدير عام السجون، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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أخبار السعودية أمر ملكي إجراءات العفو الحق العام السعودية اليوم المحكومين النزلاء والنزيلات خادم الحرمين

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