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سفير المملكة في الكويت: استئناف العلاقات مع إيران يخدم استقرار المنطقة

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سفير المملكة في الكويت: استئناف العلاقات مع إيران يخدم استقرار المنطقة

سفير المملكة في الكويت: استئناف العلاقات مع إيران يخدم استقرار المنطقة

سفير المملكة في الكويت: استئناف العلاقات مع إيران يخدم استقرار المنطقة
١٢:٠٨:٢٤ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت، سلطان بن سعد، ردود الفعل الخليجية والدولية بشأن الاتفاق السعودي – الإيراني.

سفير المملكة في الكويت:

ووصف سفير خادم الحرمين الشريفين الاتفاق بين المملكة وإيران بالإيجابي.

وفي تصريحات خاصة للقبس الكويتية أكد أن الجميع شاهد الاتفاق على عودة العلاقات بين المملكة وإيران برعاية صينية.

وأوضح أنه تم تحديد سقف الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين خلال شهرين، وجارٍ تحديد الموعد والمكان.

الوساطة الصينية:

وبشأن تقييمه للوساطة الصينية، قال سفير خادم الحرمين: “نتمنى أن تكون في محلها، فالجانب الصيني مصدر ثقة لدى الطرفين، ونتمنى أن تسير الوساطة الصينية حسب المأمول”.

كما أجاب عن ردود الفعل الخليجية حول الاتفاق بالقول: “نحن ننظر إلى مصلحة المملكة أولاً، ثم إلى مصالح المنطقة ككل، وأعتقد أن ردود الفعل ليست الخليجية فقط، وإنما دول المنطقة والعالم ككل كانت كلها إيجابية لمصلحة استقرار المنطقة”.

كما نوّه أيضا إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأضاف: اتفق الجانبان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الكويت ايران سفير السعودية

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