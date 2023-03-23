وزير الإسكان يطلق حملة اكتتاب “جود” الخيرية لتوفير المسكن لـ 3500 أسرة

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أطلق وزير الإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الخميس، حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية، لتوفير المسكن لـ 3500 أسرة.

222 مليون ريال

وتهدف الحملة إلى جمع مليار ريال، ووصلت حتى الآن إلى تبرعات قدرها 222 مليون ريال، شارك فيها شركة عجلان وإخوانه بـ 50 مليون.

وكذلك عبد الله العثيم بـ 100 مليون ريال، والهيئة العامة للأوقاف بـ 100 مليون.

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نظام الوساطة العقارية

وفي وقت سابقؤقال وزير الإسكان، إن نظام الوساطة العقارية يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته ورقمنته وخدمة المستفيدين ليكون القطاع العقاري في المملكة حيوي وجاذب.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023.

قضايا عديدة يتناولها المنتدى

ويطرح المنتدى عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.