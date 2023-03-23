للوقاية من الأمراض.. تجنب هذه العادات في السحور والإفطار

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حذر خبراء في التغذية من بعض العادات السيئة لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة، لا سيما في رمضان الذي تكثر فيه بعض السلوكيات السلبية.

الماء البارد والنوم بعد الإفطار

وحسب “عكاظ”، حدد الخبراء عددا من السلوكيات، ونصحوا بتجنبها، وهي:

– كثرة شرب الماء في السحور، وشربه بارداً في الإفطار.

– الإفطار بالحلويات والسحور بالمقليات.

– عدم تناول الفاكهة والخضروات ذات الألياف، والإكثار من المخللات والتوابل.

– النوم بعد الإفطار، والصوم بلا سحور.

– إهمال ممارسة الرياضة أو ممارستها بعد الفطور مباشرة.

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3 طرق لحفظ التمور

وفي سياق مواز، كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجرافا” للتوضيح بالطريقة الصحيحة لحفظ التمور .

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها حفظ التمور وهي كالتالي:

1- التبريد

أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة تصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر

2- التجميد :

أفضل طرق حفظ التمر، إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة

3- التجفيف

الهدف خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة