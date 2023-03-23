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عازف عُماني شهير يعلن اعتزاله ويحرق آلة العود على الهواء مباشرة (فيديو)
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عازف عُماني شهير يعلن اعتزاله ويحرق آلة العود على الهواء مباشرة (فيديو)

عازف عُماني شهير يعلن اعتزاله ويحرق آلة العود على الهواء مباشرة (فيديو)

عازف عُماني شهير يعلن اعتزاله ويحرق آلة العود على الهواء مباشرة (فيديو)
١١:٤٦:٣٤ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن عازف العود العماني، صالح العلوي اعتزاله الفن حيث قام بحرق عوده الموسيقي الخاص على الهواء مباشرة.

ونقلت وسائل إعلام عمانية، صحة قراره وأنه ليس مجرد ركوبا على موجات الترند، وتحقيقا للشهرة ، بطريقة جديدة.

اعتزال صالح العلوي في رمضان:

وشارك العلوي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يضرم النار في العود الخاص به، في خطوة يؤكد بها قرار الاعتزال والتفرع للدعوة الإسلامية.

وأوضح العلوي أن قرار اعتزاله جاء بمناسبة حلول رمضان المبارك، وأن حرقه آلة العود الخاصة به والبالغ سعرها ألف ريال عماني، هو إعلان منه ببدء صفحة جديدة في حياته.

احتفاء بقرار العلوي:

وحظي قرار اعتزال العلوي باحتفاء شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خاصة.

وكتبت فاطمة على حسابها قائلة :” سبحان الله فنان وماحد يعرفه…عسى الناس تعرفك بعد نشر الإسلام لو أن عمان دولة مسلمة لا تحتاج لمن ينشر الإسلام فيها إلا إذا القصد نشر الإسلام في الدول الأخرى الغير مسلمة، انزين العود كأنه جديد ياخي لو عطيته ود شنان”.

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الكلمات الدلالية:
اعتزال الفن سلطنة عمان صالح العلوي فنان عماني

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