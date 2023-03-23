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بدء مباحثات بين المملكة وسوريا لإعادة تشغيل الخدمات القنصلية
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بدء مباحثات بين المملكة وسوريا لإعادة تشغيل الخدمات القنصلية

بدء مباحثات بين المملكة وسوريا لإعادة تشغيل الخدمات القنصلية

بدء مباحثات بين المملكة وسوريا لإعادة تشغيل الخدمات القنصلية
١١:٠٢:٠٣ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مصدر في وزارة الخارجية للإخبارية عن بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل إعلام دولية.

وبيّن المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤلين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.

اتصال مع إيران

وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية سوريا‬‏ سوريا والسعودية

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