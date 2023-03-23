في 6 خطوات.. توكلنا يتيح خدمة استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن تطبيق توكلنا إتاحة استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة للأحوال الجوية، للمستخدمين عبر بوابة الطقس.
وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “تزامناً مع اليوم العالمي للأرصاد، توكلنا خدمات يمكّن مستخدميه من استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة للأيام القادمة عبر بوابة الطقس.
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مزايا البوابة
1- استعراض حالة الطقس لمدينتك الحالية والتوقعات للأيام الخمسة القادمة
2- استعراض حالة الطقس للمدن الموجودة في المفضلة لديك والتوقعات للأيام الخمسة القادمة
3- التحذيرات والتنبيهات المتقدمة لحالة الطقس
4- التحكم في إعدادات حالة الطقس والتنبيهات
5- إمكانية مشاركة حالة الطقس للمدن
طريقة الاستفادة من الخدمة
• من قائمة الخدمات اختبر بوابة الطقس
• سيتم استعراض حالة الطقس لمدينتك الحالية والتوقعات الحيوية للأيام القادمة
• يمكن الدخول إلى قائمة المزيد من أعلى الصفحة
• يمكنك مشاركة حالة الطقس من خلال المشاركة في الصفحة الرئيسية
• تفعيل خاصية السماح بالوصول إلى الموقع
• المدن المفضلة – الإشعارات – السماح بالوصول إلى الموقع
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تزامناً مع #اليوم_العالمي_للأرصاد، #توكلنا_خدمات يمكّن مستخدميه من استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة للأيام القادمة عبر بوابة الطقس. https://t.co/hW1OGAij9q pic.twitter.com/Ehl4TFCnWt
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) March 23, 2023