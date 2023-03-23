في 6 خطوات.. توكلنا يتيح خدمة استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة

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أعلن تطبيق توكلنا إتاحة استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة للأحوال الجوية، للمستخدمين عبر بوابة الطقس.

وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “تزامناً مع اليوم العالمي للأرصاد، توكلنا خدمات يمكّن مستخدميه من استعراض حالة الطقس والتنبيهات المتقدمة للأيام القادمة عبر بوابة الطقس.

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مزايا البوابة

1- استعراض حالة الطقس لمدينتك الحالية والتوقعات للأيام الخمسة القادمة

2- استعراض حالة الطقس للمدن الموجودة في المفضلة لديك والتوقعات للأيام الخمسة القادمة

3- التحذيرات والتنبيهات المتقدمة لحالة الطقس

4- التحكم في إعدادات حالة الطقس والتنبيهات

5- إمكانية مشاركة حالة الطقس للمدن

طريقة الاستفادة من الخدمة

• من قائمة الخدمات اختبر بوابة الطقس

• سيتم استعراض حالة الطقس لمدينتك الحالية والتوقعات الحيوية للأيام القادمة

• يمكن الدخول إلى قائمة المزيد من أعلى الصفحة

• يمكنك مشاركة حالة الطقس من خلال المشاركة في الصفحة الرئيسية

• تفعيل خاصية السماح بالوصول إلى الموقع

• المدن المفضلة – الإشعارات – السماح بالوصول إلى الموقع

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