يستغلون قدسية رمضان في القرصنة.. 200 حالة نصب واحتيال بالكويت يوميًا

تواصل- فريق التحرير:

تحتال عصابات النصب الإلكتروني في الشهر الفضيل، لأجل استدراج المزيد من الضحايا والإيقاع بهم، والسطو على حساباتهم البنكية ونهب أرصدتهم، حيث تستغل الأجواء الإيمانية في رمضان المبارك.

يأتي هذا مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتزايد رغبة الناس في عمل الخير، عبر التبرع للمحتاجين.

أحدث طريقة للنصب والاحتيال:

وبحسب ما ذكرته “القبس” الكويتية، فقد كانت أحدث طريقة لاحتيال هؤلاء النصابين على الزبائن، هي عرض إعلانات عن توفير خادمات للمحتاجين خلال شهر رمضان لمدة 5 ساعات يوميا بـ80 دينارا.

ويطلب المحتالون عند تجاوب الزبون واختيار خادمة من المعروضات في الإعلان دفع دينارين عبر رابط على الهاتف لإثبات جدية طلب الخادمة، وعندها تتم قرصنة حسابه البنكي والاستيلاء على رصيده.

من جانبها حذّرت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان فإن ، أن محاولات النصب تتم عبر إرسال روابط غير صحيحة لجمعيات خيرية وهمية، أو روابط للتبرع بوجبات إفطار صائم ولجان خارج الكويت وجميعها غير صحيح.

وأوضحت أن هناك أكثر من 200 حالة نصب إلكتروني تقع يوميا في الكويت، لا يتم الإبلاغ رسميا عادة إلا عما بين 60 و80 حالة منها عن التعرض لعمليات نصب.

وحول السبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة في الكويت يعود إلى ضعف التشريعات، وانتشار عمليات بيع البيانات دون وجود عقاب رادع بحق من يقوم بذلك.

اقرأ أيضا

خطوة جديدة بالكويت لحصار العمالة العشوائية