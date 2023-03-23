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مدمرة أمريكية تقتحم مياه الصين والجيش يطاردها.. ماذا يحدث؟

مدمرة أمريكية تقتحم مياه الصين والجيش يطاردها.. ماذا يحدث؟

مدمرة أمريكية تقتحم مياه الصين والجيش يطاردها.. ماذا يحدث؟
١٠:٣٥:١٠ م، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الجيش الصيني، اليوم الخميس، أنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

دخلت المياه الإقليمية الصينية

وأضاف الجيش في بيان أنه بدون موافقة الحكومة، دخلت مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم.

حالة تأهب قصوى

وقال تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، “ستبقى قوات مسرح العمليات على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بحزم”.

الصين كاذبة

وسارع الجيش الأمريكي لنفي الإعلان الصيني وقال لوكالة “فرانس برس”، إن “تصريحات جمهورية الصين الشعبية كاذبة”.

وأكد متحدث باسم القيادة الأمريكية لمنطقة الهندي-الهادئ أن السفينة “تقوم بعمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي ولم تُطرد”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمليات أينما يسمح القانون الدولي بذلك”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين بحر الصين مدمرة امريكية

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