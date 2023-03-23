التجارة: يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان في 3 حالات
تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة أنه يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان للمنتج وفق شروط وضوابط محددة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان في الحالات التالية:
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شروط تمديد الضمان
– التأخير عن توفير قطع الغيار عن المدة النظامية المحددة
– التأخر في بدء أعمال الصيانة وإنهائها عن الموعد المتفق عليه
– المدة المستغرقة في إصلاح العيب المشمول في النظام
ويشترط لاستمرار الضمان ما يلي:
شروط استمرار الضمان
– ألا يكون العطل ناتج عن إهمال أو سوء استخدام المستهلك للمنتج وعدم التزامه بتعليماته
– عدم التزام المستهلك بالصيانة الدورية بحسب توصيات المنتج
– ألا يكون العطل ناتج عن الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة
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💡| سؤال الأسبوع.. (المستهلك)
متى يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان؟
وما هو شرط استمراره؟ pic.twitter.com/wSdQVyiquL
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 23, 2023