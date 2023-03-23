التجارة: يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان في 3 حالات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة أنه يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان للمنتج وفق شروط وضوابط محددة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يحق للمستهلك طلب تمديد الضمان في الحالات التالية:

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شروط تمديد الضمان

– التأخير عن توفير قطع الغيار عن المدة النظامية المحددة

– التأخر في بدء أعمال الصيانة وإنهائها عن الموعد المتفق عليه

– المدة المستغرقة في إصلاح العيب المشمول في النظام

ويشترط لاستمرار الضمان ما يلي:

شروط استمرار الضمان

– ألا يكون العطل ناتج عن إهمال أو سوء استخدام المستهلك للمنتج وعدم التزامه بتعليماته

– عدم التزام المستهلك بالصيانة الدورية بحسب توصيات المنتج

– ألا يكون العطل ناتج عن الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة

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