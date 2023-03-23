قصة صحابيين أدرك أحدهما رمضان ولم يدركه الآخر

تواصل – فريق التحرير:

روى الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، قصة حول صحابيين، أدرك أحدهما شهر رمضان، وصامه وقام ليله، بينما مات الآخر قبل أن يدركه.

إجابة النبي ﷺ

وقال الفوزان في مقطع فيديو، متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “روي أن اثنين كانا مجتهدين في العبادة، فأدرك أحدهما رمضان ولم يدركه الآخر، إذ توفي، فرؤي الذي تأخر موته سابقا عن الأول”.

وأضاف العلامة: “فتعجب الناس من ذلك، فقال النبي ﷺ أليس أدرك رمضان وصامه، قالوا بلى، قال أليس أدرك ليلة القدر وقامها، قالوا بلى، قال والذي نفسي بيده إن بينهما لكما بين السماء والأرض”.

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إسناده فيه نظر

وفي فيديو آخر، أجاب الفوزان سؤال حول مدى صحة حديث “شهر رمضان أوَّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخِره عتق من النار”.

وقال الفوزان، في مقطع فيديو ضمن لقاء للإجابة عن الأسئلة الدينية، إن: المقولة هي أثر ورد عن النبي ﷺ، لكنه في إسناده نظر.

وعقب الفوزان قائلا: “سمعت شيخنا بن باز رحمه الله يقول إن شهر رمضان كله تجتمع فيه هذه الثلاثة، من أوله إلى آخره، ففيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.